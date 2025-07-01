شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى واعتقال 27 فلسطينيا من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم /الثلاثاء/، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال في محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة ،كما فرضت شرطة الاحتلال تشديدات على دخول المصلين الفلسطينيين عبر بوابات المسجد، وقامت باحتجاز هويات عدد منهم، ما أدى إلى تقييد حركة الدخول والخروج.

وأكدت المصادر أن هذا الاقتحام يأتي ضمن سياسات التصعيد والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، خاصة في ظل الدعوات المتكررة من جماعات "الهيكل" المزعوم لاقتحامه وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.

وفي سياق متصل ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 27 فلسطينيا من عدة مدن من الضفة الغربية، 11 من محافظة الخليل جنوب الضفة ،و5 من قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، و3 خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة مناطق في محافظة نابلس و8 من بلدة كفر راعي جنوب جنين.