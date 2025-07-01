شكرا لقرائتكم خبر عن يونيفيل: تندد باستمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية فى الجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) باستمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف المدفعى، مشيرة في الوقت ذاته إلى اكتشافات متكررة لأسلحة وذخائر غير مصرح بها داخل منطقة عملياتها.

وذكر بيان اليونيفيل أنه في 27 يونيو، عثر حفظة السلام الأمميون على حاويتي نقل صواريخ، وقاذفتي صواريخ وقذائف هاون في القطاع الغربي. وفي 29 يونيو، عثروا على كهف فارغ مغطى بقماش مشمع وصناديق مختومة من قذائف الهاون بالقرب منه في القطاع الشرقي، وقد تم إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية بهذه الاكتشافات.

وأفادت اليونيفيل باستمرار العراقيل أمام حركة قواتها في منطقة العمليات، مشيرة إلى أن هذه الحوادث تعيق التنفيذ الفعال للولاية وتعرّض سلامة وأمن حفظة السلام لدينا للخطر، ودعت الأطراف إلى ضمان حرية حركة عناصر حفظ السلام التابعين لها دون قيود.