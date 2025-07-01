شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الهجوم الإرهابى.. مجلس الأمن يناقش الوضع الأمنى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في سوريا وقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسون إحاطة حول الهجوم الإرهابي الذى وقع على كنيسة مار إلياس في دويلعة بدمشق، وقد أدانت الأمم المتحدة الهجوم بشدة.

وتطرق المبعوث الخاص إلى التحديات الأمنية والإرهابية المتعددة على الأرض وإلى المخاطر التي تهدد سوريا بسبب النزاعات غير المحسومة، و"الشعور الواسع بالإقصاء".

وذكر المبعوث الأممي زنه التقى بيدرسون بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الخارجية المؤقت أسعد الشيباني وركزت على حادثة الكنيسة والسياق الأوسع للتحديات الأمنية في سوريا كما أجري بيدرسون محادثات مع أطراف معنية أخرى، بمن فيهم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية.

وأقر المبعوث الأممي بالجهود التي تبذلها السلطات المؤقتة في الجانب الأمني مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود وزيادة الدعم الدولي في هذا المجال. وشدد على التزام الأمم المتحدة بدعم انتقال سياسي شامل يضمن سلامة جميع السوريين ويلبى تطلعات الشعب السوري بأكمله.