شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تندد بأوامر الإخلاء الجديدة للاحتلال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن القلق إزاء أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فى شمال غزة، والتى أدت مجددا إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: يدين الأمين العام استمرار فقدان أرواح المدنيين نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية وأي هجمات أخرى مشددا على ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف، بصورة كاملة، للقانون الدولي في جميع الأوقات، واحترام المدنيين وحمايتهم، وأن يكون هناك وصول إنساني كامل وآمن ومستدام وفقا للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلال وقال أيضا إنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط.

وأفاد بأن الأمين العام يرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها الوسطاء، ويكرر مناشدته للأطراف التوصل، بشكل عاجل، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.