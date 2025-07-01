شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطنين اثنين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة من بينهما طفل خلال تنفيذ العدوان الإسرائيلي غارة بمسيّرة على الطريق المؤدية إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وأفادت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت صباحا، منزلا غير مأهول في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي شوكين وحاروف في قضاء النبطية، وأسفرت عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة.