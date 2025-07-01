واشنطن تشيد بجهود الصومال في مكافحة الإرهاب وبناء مستقبل أكثر ازدهارا

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القاهرة - سامية سيد - أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود الشعب الصومالي في محاربة الإرهاب وبناء مستقبل أكثر ازدهارا، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - الشعب والحكومة في الصومال بمناسبة العيد الوطني الخامس والستين للبلاد.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز الروابط المشتركة مع الصومال، من خلال التعاون في مجالات النمو الاقتصادي ومكافحة التطرف.

وأضاف: "نشيد بجهود الشعب الصومالي في محاربة الإرهاب وبناء مستقبل أكثر ازدهارا"، مشيرا إلى التزام بلاده بمواصلة العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم روبيو بيانه متمنيا للشعب الصومالي احتفالا سعيدا بهذه المناسبة الوطنية.