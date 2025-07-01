الخليج اليوم .. اتفاق خليجي لمواجهة الطوارئ وصون مقدرات دول المجلس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

خلص مسؤولون خليجيون في وزارات خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع افتراضي اليوم إلى وضع إطار عمل مشترك تناول تحديث خطط الطوارئ، وتقييم المخاطر متعددة الأبعاد، وتعزيز التكامل الخليجي في مجال إدارة الأزمات.

كما تضمنت الخطط الخليجية تعزيز التنسيق السياسي والأمني في إطار مواجهة أي تهديدات أو مخاطر محتملة، من أجل حفظ أمن واستقرار المنطقة وصون مكتسباتها.

جاء ذلك في أثناء انعقاد اجتماع افتراضي ضم مسؤولين خليجيين من أجل استعراض مقترحات تحديث خطط الطوارئ، وتعزيز التكامل في إدارة الأزمات، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية.

واشتملت كذلك الحال الرؤي الخليجية التي صاغها المسؤولون باستمرار عقد الاجتماعات دورياً من أجل متابعة المستجدات وتكريس نهج التنسيق الخليجي المستمر، انطلاقاً من وحدة المصير وتكامل المصالح وتجسيداً للرؤية المشتركة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع تحدياتها.

كما ناقشت الأبعاد والآثار الإنسانية والبيئية الناجمة عن تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة وسبل التعامل مع تحدياتها، والحد من آثارها بما يعزز منظومة الأمن الغذائي وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية في مجال إدارة حالات الطوارئ الصحية والاستجابة السريعة.