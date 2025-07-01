الخليج اليوم .. تقارير إعلامية: موانئ الحديدة غرب اليمن تعود للعمل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عادت موانئ الحديدة اليمنية إلى العمل بكامل طاقتها وفق تقارير يمنية اليوم الثلاثاء، بعد وقت قصير من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أرصفة الميناء والبنية التحتية الحيوية فيه.

يأتي ذلك، بعدما نفذت البحرية الإسرائيلية ضربات صاروخية على الميناء ردا على هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وأكدت تل أبيب أن العملية جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة واستهدفت "أهدافا عسكرية".

ورغم الأضرار التي لحقت ببعض الأرصفة والمنشآت، أعلنت السلطات المحلية والحوثيون أن الفرق الهندسية تمكنت من إصلاح الأعطال سريعا، واستؤنفت عمليات تفريغ البضائع وإدخال السلع الغذائية والوقود بشكل طبيعي.

ودعت الغرفة الملاحية اليمنية في محافظة الحديدة التجار والمستوردين إلى الاستفادة من المسارات الملاحية المباشرة للشحن إلى ميناء الحديدة، مبينة أنها شكلت فريقا مختصا لتنسيق عمليات حجز الشحنات، بالتعاون مع الشركات الملاحية العاملة في الميناء.

وأكدت الغرفة استعدادها الكامل لاستقبال طلبات الحجوزات إلى ميناء الحديدة، داعية جميع التجار والمستوردين إلى "التفاعل الإيجابي مع هذا الترتيب، لما فيه خدمة المصلحة العامة ودعم استقرار سلاسل الإمداد".

ووفق إعلان الغرفة، فإن الموانئ المتاحة حاليا للشحن إلى ميناء الحديدة: موانئ الإمارات، السعودية، مصر، الأردن، الصين، الهند، ماليزيا، إندونيسيا، باكستان.

يعد ميناء الحديدة شريان الحياة الرئيسي لليمن، حيث تدخل منه نحو 70-80% من واردات البلاد الغذائية.

المصدر: وسائل إعلام يمنية