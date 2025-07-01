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الخليج اليوم .. تنسيق سعودي- لبناني يحبط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين

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  • الخليج اليوم .. تنسيق سعودي- لبناني يحبط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين 1/2
  • الخليج اليوم .. تنسيق سعودي- لبناني يحبط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين 2/2

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن شلهوب، بأنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أحبطت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال معلومات قدمتها لشعبة مكافحة المخدرات في جمارك جمهورية لبنان، محاولة تهريب أكثر من (5,000,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في أدوات مائدة من زجاج وبورسلان، بداخل حاوية قادمة من إحدى الدول لدولة لبنان.

خلال الضبط

ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة بالجمهورية اللبنانية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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