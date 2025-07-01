شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف قافلة من الجنود في مقاطعة خيبر شمال غرب باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان، الذي استهدف قافلة من الجنود في مقاطعة خيبر شمال غرب البلاد، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات من العسكريين والمدنيين.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأعرب السفير القضاة، في بيان، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.