شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فى استهداف الاحتلال منتظرى المساعدات غربى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 وعدد اخر من المصابون جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شرق دوار النابلسي غربي مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن أكثر من 550 فلسطينيا استشهدوا، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميا، التي تحولت منذ تأسيسها أواخر مايو الماضي إلى مصايد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة الفلسطينيين، وإجبارهم على النزوح، وسط ظروف إنسانية كارثية.