شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق ترحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء الاثنين، على أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن رفع العقوبات عن سوريا سينهي عزلتها عن النظام المالي العالمي.

من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب.

وأضاف أن هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تدفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.

وتابع الشيباني: "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".