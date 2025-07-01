شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يؤكد ضرورة إنهاء القتال والمشاكل في جميع أنحاء السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس العراق عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، خلال لقائه، رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ضرورة إنهاء القتال والمشاكل في جميع أنحاء السودان.



وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أنه ضمن مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية،بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين العراق والسودان في المجالات ذات الاهتمام المشترك".



وأكد رئيس العراق، بحسب البيان، ضرورة إنهاء القتال والمشاكل في جميع أنحاء السودان، مطالبًا رئيس مجلس السيادة في السودان ببذل الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في السودان، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات وتوسيع آفاقها وبما يدفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين الصديقين".



وتابع البيان "تطرق رئيس العراق إلى الاستقرار الذي يشهده العراق على المستويات الأمنية والسياسية، فضلًا عن علاقاته مع دول الجوار والعالم، الأمر الذي يساعد على توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات".

وأوضح البيان، أن الرئيسين ناقشا، خلال اللقاء، أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وأهدافه الرامية إلى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتقليل الفقر".



بدوره، أكد البرهان، حرص بلاده على تمتين العلاقات مع العراق، وفتح آفاق جديدة لها في شتى الميادين، والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.