شكرا لقرائتكم خبر عن استُشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 4 فلسطينيين ، اليوم /الإثنين/، إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة .



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن 4 مواطنين استُشهدوا إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين قرب برج شوا وحصري بشارع الوحدة في مدينة غزة .

وفي السياق، ارتفعت حصيلة شهداء قصف طائرات الاحتلال الحربية استراحة "الباقة" على شاطئ بحر غزة إلى 24 شهيدا على الأقل، بينهم صحفي، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 آخرين، بينهم حالات حرجة .



وبحسب مصادر صحية في القطاع، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 80 شهيدا، بينهم 57 بمدينة غزة وشمال القطاع .

ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56 ألفا و531 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133 ألفا و642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.