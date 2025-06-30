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حماس: العدوان الإسرائيلي على غزة جرائم حرب وتطهير عرقي تتطلب تحركا دوليا فوريا

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حماس: العدوان الإسرائيلي على غزة جرائم حرب وتطهير عرقي تتطلب تحركا دوليا فوريا

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القاهرة - سامية سيد - جددت حركة حماس دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك الفوري بخطوات جادة وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهجوم الوحشي والتصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال يعدان جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي ممنهجة.


وأكدت الحركة -في بيان - ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ينتهك القوانين الدولية في محاولة لتغطية فشله في حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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