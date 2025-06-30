شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن استشهاد أسير في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حركة حماس استشهاد الأسير لؤي فيصل نصر الله (22 عاماً) من جنين، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ صباح الإثنين، بعد نقله من سجن النقب الصحراوي على إثر تدهور صحته نتيجة التعذيب والظروف القاسية التي يتعرض لها داخل السجن.

وقالت الحركة في بيان: "ننعى الأسير نصر الله، لنحذر من كارثية الأوضاع التي يحياها أسرانا داخل السجون، في ظل استمرار الاحتلال وإدارة سجونه الفاشية في انتقامها وتنكيلها بالأسرى، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، وانتهاجها للإهمال الطبي كأداة للقتل البطيء".

وأكدت "أن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم قتل للأسرى داخل السجون تستوجب التدخل على كافة المستويات الرسمية والشعبية الحقوقية، للضغط على الاحتلال وإسناد أسرانا في ظل ما يتعرضون له من وحشية وإجرام".