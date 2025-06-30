شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على شاطئ بحر غزة لـ 71 شهيدا وجريحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على استراحة في شاطئ بحر غزة، إلى 21 شهيدا فلسطينيا ونحو 50 مصابا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 21 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، بينهم صحفي، وأصيب 50 آخرون، بينهم حالات حرجة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية استراحة "الباقة" على شاطئ بحر غزة، مشيرة إلى أن أعداد الشهداء والمصابين قابلة للزيادة.

وأضافت أن من بين الشهداء الصحفي إسماعيل أبو حطب، فيما أصيبت الصحفية بيان أبو سلطان بجروح، ولم يتضح بعد طبيعة إصابتها.

وباستشهاد أبو حطب، ترتفع حصيلة شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع منذ 21 شهرا إلى 227 صحفيًا وصحفية.

ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56 ألفا و531 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133 ألفا و642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.