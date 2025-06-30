شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا فى الخليل ويخطر بهدم 104 منازل فى مخيم طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 15 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، عقب اعتداء مستوطنين على الأهالى فى خربة المركز بمسافر يطا، جنوب الخليل، فيما أخطرت قوات الاحتلال بهدم 104 منازل وبنايات فى مخيم طولكرم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر في مسافر يطا، قولها: إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضٍ زراعية مزروعة بمحاصيل وأشجار مثمرة تعود للمواطنين في خربة المركز، ما أدى إلى إتلاف جزء كبير منها، مضيفا أن الأهالي تدخّلوا لمنع المستوطنين من مواصلة اعتداءاتهم الزراعية، إلا أن المستوطنين اعتدوا عليهم، لتتدخل لاحقا قوات الاحتلال التي هاجمت المواطنين وطاردتهم، ثم اعتقلت 15 منهم، بينهم نساء وأطفال، بزعم "الاعتداء على المستوطنين".

وفي السياق.. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بهدم 104 منازل وبنايات في مخيم طولكرم، حيث أرفقت في الإخطار، مخططات تُظهر باللون الأحمر المنازل المستهدفة في المخيم، ومهلة لمدة 72 ساعة للاعتراض، مع السماح لأصحابها بالإخلاء.

وطالب محافظ طولكرم عبد الله كميل، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية، بالتدخل العاجل لمنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخطط هدم 104 بنايات جديدة في مخيم طولكرم، في ظل وجود توجه لاستكمال جريمة الهدم بحق المخيم، ضمن استمرار العدوان على المدينة ومخيميها، وباقي بلدات المحافظة وقراها.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت على مدار الأسابيع الأخيرة الماضية أعمال هدم واسعة للمباني والمنشآت في عدد من حارات مخيمي طولكرم ونور شمس، ضمن مخطط أعلنته مطلع مايو الماضي يقضي بهدم 106 مبانٍ في المخيمين، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية.

وفي السياق.. هدمت جرافات الاحتلال، اليوم، منازل ومحلات تجارية، في محيط مستشفى جنين الحكومي.

ومنذ الـ 21 من شهر يناير الماضي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على مدينة جنين ومخيمها، حيث هجر الاحتلال قرابة 22 ألف مواطن من مخيم جنين ومحيطه، واستُشهد 40 مواطنا، وأصيب أكثر من 200 آخرين.. فيما تشير تقديرات إلى أن جرافات الاحتلال هدمت أكثر من 600 منزل بشكل كامل في المخيم، وشقّت قرابة 15 شارعا فيه، إضافة إلى تدمير جزئي لكل منازل المواطنين وممتلكاتهم، ما يعني أن مخيم جنين أصبح غير صالح للسكن.. وفي التاسع من يونيو الجاري، أخطر الاحتلال بهدم قرابة 95 منزلا في مخيم جنين تضاف إلى المنازل التي هُدمت منذ بداية العدوان قبل 161 يوما في المخيم، ومنذ ذلك التاريخ بدأت جرافات الاحتلال بهدم منازل بشكل شبه يومي في حارات السمران والدمج وشارت السكة وعبد الله عزام وغيرها.