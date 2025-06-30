شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 87 مهاجرا قبالة السواحل التونسية وانتشال جثة امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت سفينة صيد تونسية 87 مهاجرًا كانوا على متن قارب غرق الليلة الماضية جنوب البحر المتوسط، فيما تم انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا، وفقًا لما أعلنته مصادر إيطالية اليوم الاثنين.

وأوضحت المصادر أن القارب غرق على بُعد نحو 45 ميلاً من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في منطقة تقع ضمن نطاق البحث والإنقاذ التونسية المالطية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وتم نقل الناجين وجثة الضحية إلى قارب دورية تابع لخفر السواحل الإيطالي، الذي أوصلهم لاحقًا إلى جزيرة لامبيدوزا.

وأشارت المصادر إلى أن المهاجرين ينحدرون من دول أفريقية بينها الكاميرون، وساحل العاج، وغينيا، ومالي، والسنغال.

