شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام ليبية حدوث انفجار في غرفة المحركات في ناقلة النفط "فيلامورا" أثناء وجودها قرب ⁧‫ليبيا‬⁩ وهي في طريقها إلى جبل طارق وعلى متنها مليون برميل نفطي، مشيرة لسحب الناقلة إلى ⁧‫اليونان‬⁩، لتقييم الأضرار وفقًا للمتحدث باسم شركة "TMS Tankers".

أدى الانفجار إلى تسرب المياه إلى داخل السفينة، مما تسبب في غمر غرفة المحركات، ولم يتسبب الحادث في أي تلوث، وجميع أفراد الطاقم بخير.