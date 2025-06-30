شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى ينفذ عملية إنزال جوى لإيصال الإمدادات للفرقة 22 مشاة بغرب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

نفذت القوات المسلحة السودانية، عملية إنزال جوي مظلي لإيصال إمدادات إلى الفرقة 22 مشاة المتمركزة داخل مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

وكشفت مصادر محلية، إلى أن آخر عملية إمداد عبر الإنزال الجوي نُفذت للفرقة 22 مشاة في بابنوسة كانت بتاريخ 22 أبريل الماضي، وفقا لموقع دارفور 24.

وكانت الفرقة 22، قد تعرضت لهجوم مكثف من قبل قوات الدعم السريع منذ منتصف يونيو الحالي، بعدما تجاوزت حقل الألغام المزروع على أطراف المدينة، قبل أن يتمكن الجيش من صده.

وتفرض عناصر الدعم السريع حصارا مشددا على المدينة من جميع الاتجاهات في محاولات للسيطرة عليها.

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطق غرب كردفان، بما في ذلك الفولة والنهود والخوي، فيما لا يزال الجيش يسيطر على بابنوسة وحقول النفط في هجليج.

