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مقتل 3 أشخاص على الأقل فى قصف مدفعى جديد شنته الدعم السريع على الفاشر

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مقتل 3 أشخاص على الأقل فى قصف مدفعى جديد شنته الدعم السريع على الفاشر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ ريهام عبد الله

الإثنين، 30 يونيو 2025 11:00 ص

شنت ميليشيا الدعم السريع قصفا مدفعيا عنيف على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وهو ما أدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات، فيما تواصل الميليشيا فرض حصار خانق على المدينة.

وتواصل عناصر الدعم السريع تصعيد هجماتها المدفعية طويلة المدى مستهدفة مناطق متفرقة في الفاشر، متجاهلة دعوات أممية بضرورة إقرار هدنة إنسانية لمدة أسبوع لإيصال الغذاء والدواء للمحاصرين داخل المدينة.

وكشفت مصادر محلية، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب آخرون إثر سقوط قذائف مدفعية أطلقتها الدعم السريع نحو سوق نيفاشا بمخيم أبو شوك شمال الفاشر، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

ويُعد سوق نيفاشا الوحيد الذي يعمل داخل الفاشر بنسبة 50%، ومع ذلك ظل المرفق يتعرض لهجمات جوية ومدفعية باستمرار من الدعم السريع، مما نتج عنه مقتل عشرات المدنيين ودمار هائل طال المتاجر.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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