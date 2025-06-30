شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء السودان: وفاة 239 طفلا بسبب سوء التغذية فى شمال دارفور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شبكة أطباء السودان إن الفريق الطبي التابع لها تمكّن من حصر وفاة 239 طفلًا توفوا بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور خلال الفترة من يناير الماضي وحتى يونيو، إثر تزايد حالات الجوع ونقص الغذاء والدواء وقصف مستودعات تغذية الأطفال بمدينة الفاشر.

وأعرب البيان عن الأسف لتجاهل العالم لأطفال دارفور المحاصرين لأكثر من عام، في ظل انعدام تام لأغلب المواد الغذائية وارتفاع أسعارها داخل الفاشر والمعسكرات بولاية شمال دارفور.



وأطلقت المجموعة الطبية نداءً عاجلًا لإنقاذ ما تبقى من المدنيين الذين يتعرضون للحصار والقصف المستمر، وطالبت المنظمات الإقليمية والدولية بالضغط على الدعم السريع لقبول وتنفيذ الهدنة المقترحة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وفتح شريان حياة عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والمعينات الطبية ورفع الحصار المضروب على المدينة منذ أكثر من عام.

