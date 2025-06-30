شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: دعوات بلم شمل سكان غزة مع أقاربهم فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا عشرات المشرعين فى بريطانيا رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى إصدار تأشيرة "عاجلة" للسماح لسكان قطاع غزة الذين لديهم عائلات فى المملكة المتحدة بالوفود إلى بريطانيا، على غرار ما تم تطبيقه مع الأسر الأوكرانية.

وفي رسالة - اطلعت عليها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - طلب 67 نائبا ولورد من مختلف التوجهات السياسية، من ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، إنشاء "برنامج عائلات غزة" لجمع شمل الفلسطينيين مع أفراد أسرهم المقيمين في المملكة المتحدة إلى أن يصبح الوضع آمنا في القطاع.

وجاء في الرسالة "كما فتحت المملكة المتحدة أبوابها للفارين من الصراع في أوكرانيا، فإننا نؤمن بضرورة القيام بالأمر ذاته مع العائلات الفلسطينية".

جدير بالذكر أنه بعد فترة وجيزة من شن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فتحت المملكة المتحدة "برنامج العائلات الأوكرانية"، للسماح للمواطنين الأوكرانيين بالانضمام إلى أفراد عائلاتهم في المملكة المتحدة والعيش والعمل والدراسة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.