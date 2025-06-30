الخليج اليوم .. السعودية توزّع آلاف المساعدات الإغاثية في اليمن والسودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وزّعت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نحو 3 آلاف كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها (18.000) فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025.

كما وزعت أيضاً، نحو 1.050 سلة غذائية للأسر النازحة بمحلية أم القرى في ولاية الجزيرة في السودان، إذ استفاد منها (6.646) أسرة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.