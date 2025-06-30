شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: كبار السن عرضة لجميع المخاطر جراء انهيار الرعاية الصحية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) على أن انهيار الرعاية الصحية في غزة يعرض جميع الأرواح للخطر، محذرة من أن كبار السن أكثر عرضة لذلك.

وكانت قد أكدت الأونروا أن نظام توزيع المساعدات الأمريكى الإسرائيلى فى غزة بات ساحة للقتل.

وأكدت "أن التقارير مقتل أكثر من 400 مجوّع منذ بدء تشغيل الآلية الأمريكية الإسرائيلية قبل شهر واحد فقط، ويجب العودة إلى نظام توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ووضع حد لهذه الفظاعة".

وأشارت الوكالة "نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة ورفع الحصار لاستعادة تدفق منتظم للإمدادات المنقذة للحياة".