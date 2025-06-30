شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين تطالب المجتمع الدولى بوقف الاستيلاء على الأراضى جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته لوقف استيلاء الاحتلال على الأراضى فى مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأكدت الوزارة -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنها تنظر بخطورة بالغة لإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تسليم إخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات وطرق حيوية لصالح التوسع الاستيطانى فى مسافر يطا، واعتبرته إمعانا فى استهداف المنطقة لتعميق الاستيطان وتفريغها من أصحابها الأصليين، بشكل يترافق مع استمرار جرائم الضم التدريجى لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وشددت الوزارة على أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، فى محاولة لتغيير الواقع التاريخى والسياسى والقانونى القائم فى الضفة الغربية المحتلة.