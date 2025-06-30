شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُعرب عن تعازيها للسودان إثر حادث انهيار منجم للذهب بمنطقة هويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة ولأسر المتوفين بحادث انهيار منجم للذهب بمنطقة هويد.

وأكدت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها مع حكومة السودان وشعبها الشقيق فى هذا المصاب، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز