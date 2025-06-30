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السعودية تُعرب عن تعازيها للسودان إثر حادث انهيار منجم للذهب بمنطقة هويد

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السعودية تُعرب عن تعازيها للسودان إثر حادث انهيار منجم للذهب بمنطقة هويد

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة ولأسر المتوفين بحادث انهيار منجم للذهب بمنطقة هويد.


وأكدت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها مع حكومة السودان وشعبها الشقيق فى هذا المصاب، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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