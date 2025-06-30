شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم حى الإرسال فى رام الله بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال تقتحم حي الإرسال في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الإثنين مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمالى الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة الفلاح التى تؤوى نازحين بحى الزيتون شرقي مدينة غزة، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف كبيرة لمربعات سكنية شرقى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.