شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الإثنين مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمالى الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة الفلاح التى تؤوى نازحين بحى الزيتون شرقي مدينة غزة، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف كبيرة لمربعات سكنية شرقى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر فى مستشفيات غزة استشهاد 72 شخصا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الأحد.