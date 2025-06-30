شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينسف مربعات سكنية شرقى خان يونس ويقصف مدرسة تؤوى نازحين بالزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة الفلاح التى تؤوى نازحين بحى الزيتون شرقي مدينة غزة، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف كبيرة لمربعات سكنية شرقى مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حديثه عن ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب فى غزة، وقال فى منشور له على منصة تروث سوشيال فى الساعات الأولى من صباح الأحد: "أبرموا اتفاقا فى غزة. أعيدوا الرهائن".

وفى الأيام الماضية، قال ترامب إن اتفاقاً لـ وقف إطلاق النار فى غزة بات قريباً للغاية بعد وقف الحرب بين إيران وإسرائيل.