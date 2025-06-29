شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 21 فلسطينيا في قصف للاحتلال على جباليا وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جباليا وخان يونس في قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 18 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في جباليا شمال القطاع، كما استشهد مواطنان في قصف استهدف شارع غزة القديمة ببلدة جباليا.



وأشارت الوكالة إلى أن فلسطينيا استشهد جراء قصف الاحتلال منطقة الشيخ ناصر شرق خان يونس، جنوب القطاع.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة وقرية مجدل بني فاضل، جنوب نابلس، كما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجلس قروي مسافر يطا جنوب الخليل، بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، وعدد من الطرق الحيوية، لصالح توسيع المستوطنات وربطها بشبكة الطرق الاستيطانية.