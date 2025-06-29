شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين شمال شرق القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 فلسطينيين اليوم /الأحد/ بالرصاص في هجوم للمستوطنين في المنطقة الشرقية من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين أصابوا شابين وفتى بالرصاص الحي، خلال اقتحام المنطقة الشرقية من البلدة بحماية جيش الاحتلال الذي كان على الشارع الرئيس القريب من البلدة، مضيفة أن المستوطنين أحرقوا كوخا يعود للمواطن عفيف أحمد سليمان رزق عسكر.



يشار إلى أن قوات الاحتلال سبق أن جرفت، في وقت سابق، الأرض المستهدفة بهجوم المستوطنين وخرّبتها .

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ154 على التوالي، ولليوم الـ141 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد مستمر .



وأفادت (وفا) بأن المدينة وضواحيها شهدتا، اليوم، تحركات مكثفة لقوات الاحتلال وفرق المشاة التي تمركزت في الشارع الرئيسي لضاحية اكتابا شرق طولكرم، وأقامت حاجزا طيارا وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها واحتجزت عددا منها، كما داهمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق المدينة، وسط أعمال تفتيش واسعة، واحتجزت خلاله عددا من الشبان بعد مداهمة منازلهم، لساعات طويلة واقتيادهم معها، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.



وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال فرض حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، مع انتشار فرق المشاة والآليات العسكرية في الأزقة والمداخل، ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر يستهدف كل من يقترب من المنطقة .

كما شهد مخيم طولكرم على مدار أسبوعين متواصلين، هدم أكثر من 50 مبنى في مخيم طولكرم، وطال حارات البلاونة والعكاشة والنادي والسوالمة والحمام والمدارس، ومحيطها .



ويأتي ذلك التصعيد في إطار تنفيذ مخطط أعلنته سلطات الاحتلال في أيار/مايو الماضي، يقضي بهدم 106 مبانٍ في كلا المخيمين، تشمل 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، وتضم أكثر من 250 وحدة سكنية، وعشرات المنشآت التجارية، إضافة إلى 48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية .

وأدى التصعيد إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 500 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة .



وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.