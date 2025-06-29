شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد عمق علاقاته الاستراتيجية مع أمريكا بمختلف المجالات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بمستوى التنسيق العسكري المشترك، والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة؛ لأداء مهامها بكفاءة واقتدار في مواجهة مختلف الظروف والتحديات.



جاء ذلك خلال استقبال الحنيطي، اليوم الأحد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الفريق أول دان كين؛ لبحث سبل التعاون المشترك بمختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وبما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



من جانبه..أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التعاون الوثيق، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.