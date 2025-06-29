شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون "بريكس": تونس تسعى لتعظيم صادراتها من المحاصيل الزراعية العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأحد أن الحكومة التونسية تسعى في الوقت الراهن إلى تعظيم صادراتها من المحاصيل الزراعية العضوية بهدف تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات الزراعية.



وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن قطاع المحاصيل الزراعية العضوية تمكن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي من تصدير ما يقرب من 34,100 طن من المنتجات العضوية لحوالي 38 دولة بما قيمته 124 مليون دولار.



وأضافت الشبكة أن زيت الزيتون كان له نصيب الأسد من تلك الصادرات حيث شكلت صادراته ما يقرب من 88 بالمائة من إجمالي الصادرات بينما أتت صادرات التمر في المرتبة الثانية حيث وصلت نسبتها إلى ما يقرب من 12 بالمائة من إجمالي الصادرات.



وأشارت الشبكة إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن ما يقرب من 9,000 عامل ومزارع وفني وتاجر ينخرطون في قطاع الزراعات العضوية في تونس، موضحة أهمية دعم تلك الفئات من أجل تمكينها من الصمود أمام المنافسة الدولية والالتزام بالمعايير الدولية في هذا القطاع.



يشار إلى أن شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية هي قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.