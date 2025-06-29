شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى الفلسطينى: أوامر النزوح القسرى بغزة فصل مظلم جديد بسجل جرائم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن أوامر النزوح القسري التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، وتشمل أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة، تمثل فصلًا مظلمًا جديدًا في سجل الجرائم الإسرائيلية المستمرة، مشددًا على أن ما يجري ليس مجرد عملية نزوح، بل هو "ترحيل قسري جماعي" في ظروف إنسانية كارثية تهدف إلى تنفيذ تطهير عرقي ممنهج تحت غطاء الحرب .

وأوضح فتوح في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال يضغط على السكان المدنيين شمال القطاع لإجبارهم على النزوح نحو منطقة المواصي جنوبًا، وهي رقعة جغرافية ضيقة لا تتجاوز كيلومترًا ونصف كيلومتر عرضًا، لا تكفي حتى لاحتواء عشرات الآلاف، واصفًا ذلك بأنه "جريمة ترحيل جماعي مكتملة الأركان" .

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة يجري وسط حصار خانق ومجاعة متفاقمة وعطش، وانتشار متسارع للأوبئة في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، مؤكدًا أن الهدف من هذه السياسة الإسرائيلية المدروسة هو تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وتحويل المدنيين إلى ضحايا دائمين لسياسات القتل البطيء والتجويع والإذلال .

ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى وقف الكارثة في غزة، والجحيم المفتوح على المدنيين العزل، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وإرسال لجان تحقيق ومراقبة ميدانية فورية، وتوفير حماية دولية فاعلة للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية.