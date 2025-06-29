شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 56 ألفا و500 شهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و500 شهيد، و133 ألفا و419 مصابا، منذ الـ 7 في أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، عن مصادر طبية قولها إن من بين الحصيلة 6 آلاف و175 شهيدا، و21 ألفا و378 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 88 شهيدا، و365 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

ولفتت إلى أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيدًا وأكثر من 41 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء منتظري المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 583 شهيدًا وأكثر من 4186 مصابا.

وقالت المصادر الطبية، إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات.