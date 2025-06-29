الخليج اليوم .. وزير إسرائيلي يطالب السعودية بـ"دفع الثمن"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم السبت، إنه خلال اتفاقيات إبراهيم يمكن بناء شرق أوسط جديد، تكون فيه إسرائيل محورا رئيسيا يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي في تدوينة على منصة "X"، أنه من مصلحة دول مثل المملكة العربية السعودية الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

وذكر أن السعودية ينبغي أن تكون هي من "تدفع" ثمن السلام مع إسرائيل.

وتابع قائلا: "لقد بذلنا بالفعل جهدا شاقا في مواجهة إيران وحماس اللتين تهددانهما بقدر ما تهدداننا.. لهذا السبب من الغريب أن يقترح أي شخص أن نكون نحن من يقدم التنازلات سواء بالتخلي عن الأرض أو الموافقة على دولة فلسطينية إرهابية لمجرد الحصول على اتفاقيات سلام".

وأفاد في تدوينته بأن "فكرة منح السعوديين دولة فلسطينية مقابل السلام فكرة بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا يمكن لأحد سوى اليسار الإسرائيلي أن يفكر فيها".

وأردف بالقول: "إسرائيل قوة عالمية ولسنا بحاجة إلى توسل السلام من أحد فالأمر في مصلحتهم أكثر بكثير من مصلحتنا.. إن لم يرغبوا في المضي قدما فلا بأس.. سنستمر في النمو والازدهار بدونهم، تماما كما فعلنا لمدة 77 عاما".

وذكر أنهم يتجهون نحو توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم وأنهم ملتزمون تماما بالقيام بذلك مع الرئيس ترامب، موضحا أنه هذا سلام مقابل سلام مع إمكانات حقيقية لتحقيق النمو والازدهار في المنطقة والعالم.

وصرح بتسلئيل سموتريتش بأن إسرائيل هي اللاعب الأقوى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن من يختار الوقوف معهم سيتمكن من الوصول إلى كل ما نقدمه من أمن، وفرص اقتصادية، وابتكار، وتكنولوجيا، وقيم، وغيرها.