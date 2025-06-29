شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الاحتلال أثناء انتظار المساعدات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 5 مواطنين وأصيب العشرات اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم المساعدات، شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادرطبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ فجر اليوم إلى 21 شهيدا.



وحسب تقارير أممية، فقد استُشهد أكثر من 550 فلسطينيا ، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميا، التي تحولت منذ تأسيسها أواخر الشهر الماضي إلى مصايد للقتل الجماعي، فضلا عن تعمد امتهان كرامة الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح، وسط ظروف إنسانية كارثية.



وخلّفت حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.