شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم فندق "قلب العالم" وسط بغداد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق كبير، اليوم الأحد، في فندق "قلب العالم" الواقع وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في المبنى دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

وبحسب موقع بغداد اليوم، الحريق اندلع بشكل مفاجئ بينما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة أسبابه وتقدير حجم الأضرار.

الحريق

وأظهرت صور متداولة أعمدة الدخان تتصاعد من طوابق الفندق، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنت من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

ويعد فندق "قلب العالم" أحد الفنادق التي استضافت الوفود المشاركة في القمة، وقد افتتحه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ويضم الفندق مركزا صحفيا متكاملا جهز خصيصا لتسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين في تغطية فعاليات القمة.