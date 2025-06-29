شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يستولون على مزيد من أراضى الفلسطينيين بمسافر يطا جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استولى مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، على مزيد من أراضي الفلسطينيين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط أسامة مخامرة، قول إن مستوطنين مسلحين بحماية قوات الاحتلال، نقلوا السياج المحيط بمستعمرة "كرمئيل" ووسّعوها على حساب أراضي الفلسطينيين في الجهة الغربية من خربة "أم الخير"، فحاول الأهالي التصدي لهم، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت عليهم واحتجزت عددا منهم.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين في تلك المنطقة لم تتوقف منذ عدة أشهر وهي في وتيرة متصاعدة، وشملت عمليات تجريف وحفر وزراعة الأشجار وشق للطرق، حتى باتت الخربة محاصرة بحزام استعماري، للضغط على الأهالي وإجبارهم على الرحيل قسرا عن المنطقة، وتسهيل استيلائهم عليها لصالح التوسع الاستعماري.