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الأردن ينسحب من مباراة إسرائيل فى كأس العالم للشباب لكرة السلة

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الأردن ينسحب من مباراة إسرائيل فى كأس العالم للشباب لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ أحمد جمعة

الأحد، 29 يونيو 2025 01:58 م

أعلن الاتحاد الأردني للكرة السلة، أن منتخب الشباب لن يلعب مباراته أمام إسرائيل اليوم في كأس العالم لكرة السلة بعد أن أرسل الاتحاد الأردني خطابا للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يعتذر فيه عن خوض اللقاء.

وطالب الاتحاد الأردني بعدم خوض المباراة، وبناء على ما سبق، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عدم إقامة المباراة بين الطرفين اليوم، وسيكون هناك قرار باحتساب النتيجة لصالح الفريق الخصم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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