شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ينسحب من مباراة إسرائيل فى كأس العالم للشباب لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الأردني للكرة السلة، أن منتخب الشباب لن يلعب مباراته أمام إسرائيل اليوم في كأس العالم لكرة السلة بعد أن أرسل الاتحاد الأردني خطابا للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يعتذر فيه عن خوض اللقاء.

وطالب الاتحاد الأردني بعدم خوض المباراة، وبناء على ما سبق، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عدم إقامة المباراة بين الطرفين اليوم، وسيكون هناك قرار باحتساب النتيجة لصالح الفريق الخصم.