شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار عشوائى يحول زفاف بأم درمان لمأساة.. مقتل العريس و3 من الحضور والان مع تفاصيل الخبر

تحولت أجواء الاحتفال بزفاف شاب، فى مدينة أم درمان فى السودان، إلى مأساة شديدة، إثر حادثة إطلاق نار عشوائي أودت بحياة العريس وثلاثة من الحضور، وتسببت فى إصابة آخرين، فى حادث بشع.

وكشف شهود عيان لوسائل إعلام محلية سودانية، أن الحادث وقع ليلة الجمعة الماضية، حين قام أحد المهنئين بإطلاق وابل من الرصاص في الهواء احتفالًا بالعُرس، ما أدى إلى إصابة العريس، البالغ من العمر 28 عامًا، بطلق ناري قاتل، قبل أن يُعلن عن وفاته في موقع الحفل.

وأكد شهود العيان أن ثلاثة من الضيوف لقوا حتفهم أيضًا في الحادثة، فيما جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات القريبة، لتلقي العناية الطبية، بينما سادت حالة من الذعر والحزن.

ووقع الحادث في حي سكني مكتظ، ما زاد من خطورته نتيجة استخدام سلاح ناري من عيار ثقيل في مساحة مفتوحة دون أي ضوابط أو تدابير احترازية.

وأعادت الواقعة المأساوية إلى الواجهة مخاطر ظاهرة إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية، التي باتت أحد مظاهر الفرح المتكررة في بعض المناطق السودانية رغم التحذيرات الأمنية والدينية المستمرة بشأن خطورتها.

وطالب نشطاء ومواطنون السلطات السودانية بضرورة تشديد العقوبات القانونية بحق مرتكبي هذه الأفعال المتهورة، مؤكدين أن التساهل في تطبيق القانون يشجع على تكرار السلوكيات التي تحوّل حفلات الفرح إلى مشاهد من الحداد الجماعي.

