شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: أى توجهات لا تلبي حقوق الشعب لن تجلب الأمن والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على أن أي توجهات لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، سيكون مصيرها الفشل، ولن تجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد، بل تخلق وضعا يؤدي إلى المزيد من الفوضى ويدخل المنطقة بأسرها في مرحلة طويلة مضطربة وغير مستقرة.

وحذر أبوردينة اليوم الأحد في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - من المخاطر الجسيمة لتهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بأكبر عملية نزوح للفلسطينيين في قطاع غزة، تمهيدا للقيام بعملية عسكرية جديدة مدمرة، مطالبا الإدارة الأمريكية بإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه التهديدات، وتحقيق وقف إطلاق النار، إذا أرادت فعلا تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أنه يحذر من أية سياسة قد تؤدي إلى ضم أراض في الضفة الغربية ضمن أي توجه كان، لأن ذلك يعني المزيد من الحروب وعدم الاستقرار في المنطقة.. موضحا أن هذه التحركات الإسرائيلية تؤكد سعيها الواضح إلى إفشال كل المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار ووقف الحرب.