شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يؤكد على دور القانونيين فى تحقيق العدالة التعويضية والان مع تفاصيل الخبر

ألقى السفير عمرو الجويلى مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس عشر لاتحاد المحاميين الأفارقة المنعقد تحت شعار "العدالة من خلال التعويضات" في أبيدجان، كوت ديفوار، مبرزاً أن الاتحاد قد أقر إنشاء لجنة قارية للخبراء ومجموعة مرجعية لفقهاء القانون الدولى من أجل متابعة موضوع العام 2025 المخصص للعدالة التعويضية للأفارقة وللشعوب المنحدرة من أصول أفريقية.

ورحب "الجويلى" بمبادرة اتحاد المحامين الأفارقة بتخصيص موضوع مؤتمرهم السنوي للعدالة والتعويضات باعتبار أن "قلم القانونيين الأفارقة هو سيف من سيوف العدالة الدولية" التي يجب تحقيقها للشعوب الأفريقية، بما في ذلك من خلال إصلاح المنظومة الاقتصادية والسياسية الدولية على النحو الذى دعا إليه قرار القمة الأفريقية 884 الذى حدد موضوع العام 2025.

وأضاف أن هناك جهوداً جارية لبناء شراكات عبر قارية مع المنظمات الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها جماعة الكاريبى "الكاريكوم"، من أجل تعزيز العلاقات بين القارة الأفريقية وبين الشعوب من ذوى الأصول الأفريقية، بما في ذلك من أجل المطالبة بالعدالة التعويضية تنفيذاً للولاية الصادرة من القادة الأفارقة.

وشهد المؤتمر انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد المحامين الأفارقة، الذى يعقد دورته المقبلة في يونيو 2026 بإقليم شمال أفريقيا.

