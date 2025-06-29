شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مئات المستوطنين ، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 180 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي سياق متصل و استمرارا للاعمال العدائية الإسرائيلية ، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في العديد من المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق في مدينة غزة، وجباليا شمال القطاع، وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية منذ 21 شهرا، ومخططات التهجير القسري.

وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة، وجباليا، وفي أحياء الزيتون الشرقي، والبلدة القديمة، والتركمان، واجديدة، والتفاح، والدرج، والصبرة، وجباليا البلد، وجباليا النزلة، ومعسكر جباليا، والروضة، والنهضة، والزهور، والنور، والسلام، وتل الزعتر، الاخلاء فورا جنوبا إلى منطقة المواصي " .

وحذر جيش الاحتلال المواطنين من العودة إلى المناطق التي وصفها بأنها أماكن "قتال خطيرة"، أي المناطق التي أنذرهم بإخلائها.

كما اقتحمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك ،برفقة عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة ، ونفذت جولات استفزازية في شوارعها.

وأفادت "وفا"،بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الأحد، بلدة بيتونيا غرب رام الله، واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة وعسكر شرق نابلس، حيث قامت عددا من الجيبات وجرافة عسكرية بالاقتحام، وشرعت بأعمال تخريب لصرح الشهداء، ومدخل مقر حركة فتح داخل المخيم، كما أن جيبات احتلالية اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق نابلس، ما أسفر عن اندلاع مواجهات، دون لم يبلغ عن اعتقالات، أو اصابات.

وفي ذات السياق استولى مستوطنون، اليوم الأحد، على مزيد من أراضي المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأشارت"وفا" ، إلى أن مستوطنين مسلحين بحماية قوات الاحتلال، نقلوا السياج المحيط بمستعمرة "كرمئيل" ووسّعوها على حساب أراضي المواطنين في الجهة الغربية من خربة "أم الخير"، فحاول الأهالي التصدي لهم إلا أن قوات الاحتلال أطلقت تجاههم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واعتدت عليهم واحتجزت عددا منهم.