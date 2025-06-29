شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 12:08 م

لقى نحو 50 شخصا مصرعهم، فى حادث انهيار منجم لتعدين الذهب، فى منطقة "هويد" بالسودان، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا.

ويتبع المنجم المنكوب، ولاية نهر النيل، ويقع فى منطقة صحراوية نائية شمال مدينة هيا وجنوبي الكليس.

يشار إلى أن منطقة "هويد" شهدت انهيارا مشابها في أبريل الماضي، أدى إلى إصابات وخسائر مادية.

وطالب أهالي الضحايا وناشطون في مجال حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول أسباب الانهيار وتنظيم بيئة العمل في التعدين التقليدي وفرض رقابة على أنشطة التنقيب، إضافة إلى توفير وسائل حماية وإنقاذ في هذه المناطق النائية.

