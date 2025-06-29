شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى يدين مقتل المئات من منتظرى المساعدات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 11:55 ص

قال وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو لقناة "إل سي آي"، إنه لا مبرر لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة ولمواصلة احتجاز الرهائن.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات دون عوائق.



وأوضح أن مقتل 500 وإصابة 4 آلاف من منتظري المساعدات بغزة فضيحة وعار وانتهاك للكرامة الإنسانية.