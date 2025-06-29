الخليج اليوم .. اليمن.. اللجنة الأمنية العليا تكشف عن شبكة إرهابية مرتبطة بالحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، السبت، عن تفكيك شبكة إرهابية يقودها القائد السابق للواء النقل، أمجد خالد، مؤكدة ارتباطه المباشر بقيادات في جماعة الحوثيين، وتنظيمي القاعدة وداعش.

وقالت اللجنة إن الشبكة تورطت في تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، أبرزها اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة بمحافظة تعز، في يوليو 2023، بالإضافة إلى تفجيرات واغتيالات استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين في محافظات عدن وتعز ولحج والبيضاء.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أكدت تقارير استخباراتية أن الخلية كانت تعمل بتنسيق مباشر مع قيادات حوثية بارزة، من بينهم محمد عبدالكريم الغماري وعبدالقادر الشامي، وأنها تورطت في تقديم معلومات أمنية حساسة، وتصوير عمليات تصفية واغتيال، وتجهيز سيارات مفخخة داخل منازل سكنية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.

وأشارت اللجنة إلى أن بعض منفذي عملية اغتيال مؤيد حميدي تم القبض عليهم، كما تمت مصادرة عبوات ناسفة وألغام وأجهزة تصوير استخدمت في توثيق العمليات الإرهابية.

جاء الإعلان عن تفكيك الشبكة خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة الأمنية العليا، السبت، في القصر الرئاسي بمدينة عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وأكد الاجتماع أن الكشف عن هذه الشبكة جاء تتويجاً لجهود رصد ومتابعة استخبارية دقيقة، جرت تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي، مشيرًا إلى أن الشبكة تقف أيضًا خلف محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس في أكتوبر 2021، وسلسلة من جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والاعتداءات على قادة أمنيين ومجتمعيين.

وأقرت اللجنة الأمنية العليا اتخاذ عدد من الإجراءات، بينها ملاحقة المطلوبين أمنياً، والتنسيق مع الدول الشقيقة والإنتربول الدولي لاستردادهم، وتعزيز الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب دعم المنصات الإعلامية والتوعوية لكشف مخططات الجماعات الإرهابية.

كما حذرت من خطورة التهاون أو التستر على تلك العناصر، مؤكدة جاهزية الدولة الكاملة لمواجهة أي تهديد يمس الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.