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7 شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مدينة غزة وخان يونس

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7 شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مدينة غزة وخان يونس

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد حمدي محمود

الأحد، 29 يونيو 2025 09:00 ص

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية استشهد 5 مواطنين، بينهم سيدتان وطفل، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي غرب خان يونس، كما استشهد طفلين وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عزام محيط محطة دلول للبترول، في حي الزيتون بمدينة غزة.

ويواصل الاحتلال نسف مبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس، فيما يتواصل القصف المدفعي في مواصي مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 56,412 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 133,054 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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